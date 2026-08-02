Spoorproblemen in de Randstad ook nog gaande in ochtendspits

Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten ook maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Dat meldt de NS.

Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal tot ongeveer 08.45 uur geen intercity's.

De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zouden deze rond middernacht zijn opgelost, maar dit gaat langer duren.