ProRail: mogelijk pas maandag weer treinen tussen Rotterdam en Delft

Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker zondagavond 23.00 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op dat traject.

Uit onderzoek naar de omvang van de schade blijkt dat 35 kabels beschadigd zijn geraakt. Vijftien daarvan zijn volledig doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast, aldus de spoorbeheerder.

Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen als er een treinstoring is? In onderstaande video leggen we het je uit:

3:16 Hart van Nederland legt uit: wat gebeurt er bij een treinstoring?

Na het vervangen van alle kabels moeten er verschillende controles worden gedaan om te bepalen of de treinen weer veilig kunnen rijden. De controles duren ongeveer acht uur en zijn op zijn vroegst zondagavond klaar.

Brand ontstaan in technische ruimte

De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag in een technische ruimte. De toegangsdeur naar die ruimte bleek te zijn opengeslepen.

Dat de brand met opzet is gesticht, is volgens ProRail duidelijk. Of het gaat om een nieuwe sabotageactie aan het spoor moet nog uit onderzoek van de politie en brandweer blijken. Er is nog niemand aangehouden.