Treinreizigers in Noord-Holland opgelet: komende maand veel hinder door werkzaamheden

In maart zullen treinreizigers in Noord-Holland veel last hebben van werkzaamheden. ProRail werkt die maand aan het spoor in de kop van Noord-Holland, meldt de NS. Van 8 tot en met 23 maart voert de spoorbeheerder 'grootschalige werkzaamheden' uit rond Den Helder, Schagen en Heerhugowaard, waardoor op delen geen treinen rijden. NS zet bussen in.

Zo rijden er 8 tot en met 17 maart geen treinen tussen Heerhugowaard en Den Helder. Hetzelfde geldt voor het traject tussen Alkmaar en Den Helder en tussen Heerhugowaard en Hoorn: van 18 tot en met 23 maart valt de treinverbinding daar volledig weg.

Na het zuur zoet

Bij de werkzaamheden wordt onder andere het veertig jaar oude station Den Helder Zuid vernieuwd. De locatie staat volgens ProRail al jaren 'onderaan de lijstjes in reizigerstevredenheidsonderzoeken' en dus: "Is het tijd om daar iets aan te doen."

In Schagen wordt een oude metalen spoorbrug vervangen door een betonnen brug. In aanloop worden daarvoor in februari damwanden ingetrild. "Dat is even doorbijten voor de omgeving", zegt regiodirecteur van ProRail Harro Homan, maar de betonnen brug zal wel stiller zijn dan de huidige. "Na het zuur komt hier dus echt het zoet."

Bij station Heerhugowaard wordt het plafond van een spooronderdoorgang op zijn plek gezet. Dat is volgens Homan indrukwekkend en "echt millimeterwerk met een strakke planning". Geïnteresseerden kunnen via een livestream meekijken.

