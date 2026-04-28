Treinen na Koningsdag smerig: NS haalt treinstellen uit dienst

Verkeer

Vandaag, 15:55 - Update: 2 uur geleden

De NS heeft zeven treinstellen uit de dienst gehaald, omdat ze te vies waren om te gebruiken. Feestvierders die met de trein reisden, hebben massaal afval achtergelaten. Reizigers kunnen daar de komende dagen nog last van hebben.

Volgens de NS is de schade na het feest groot. Overal lag troep: van blikjes en etensresten tot zelfs braaksel. Het is nog niet gelukt om alle treinen schoon te krijgen.

Extra schoonmakers

In de nacht van maandag op dinsdag is al flink gepoetst, maar ook de komende nachten gaan extra schoonmakers aan de slag. Zo'n honderd mensen meer dan normaal proberen de treinen weer schoon en fris te krijgen, onder andere door plakkerige vloeren grondig te reinigen.

De NS vraagt reizigers om begrip als hun trein nog niet helemaal schoon is. Tegelijkertijd is de boodschap duidelijk: "Ruim je eigen troep op", aldus de NS.

Door ANP

