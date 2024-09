Problemen treinverkeer Schiphol nog niet opgelost, defecte trein nog niet verplaatst

Het slepen van de defecte Eurostar-trein bij Schiphol duurt langer dan gepland. Volgens ProRail zijn er tijdens de voorbereidingen "extra storingen" ontdekt, waardoor het treinverkeer voorlopig nog hinder ondervindt.

De exacte aard van deze storingen is niet bekend, maar ze kunnen te maken hebben met de bovenleiding of de treinbeveiliging.

Eerder was het idee dat het probleem in de loop van de ochtend verholpen zou zijn, maar dat is nu uitgesteld tot 13.00 uur. Sinds dinsdagavond rijden er minder treinen van en naar Schiphol vanwege een kapotte bovenleiding en de gestrande Eurostar-trein.

De bovenleiding is inmiddels gerepareerd, maar de defecte trein blokkeert nog steeds het spoor. Alleen een andere Eurostar-trein kan deze wegslepen, en die is volgens ProRail al ter plaatse.

