OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Storing Rijkswaterstaat opgelost, alles werkt weer

Storing Rijkswaterstaat opgelost, alles werkt weer

Verkeer

Vandaag, 21:03

Link gekopieerd

De landelijke technische storing bij Rijkswaterstaat van zaterdag is verholpen. "Alle systemen werken weer", zegt een woordvoerster van de weg- en waterbeheerder. Volgens haar heeft de storing niet geleid tot grote ongeregeldheden in het verkeer en op het water.

De storing werd veroorzaakt door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Daardoor deden meerdere systemen het tijdelijk niet. Bruggen, sluizen en tunnels konden niet centraal bediend worden. Ook kon Rijkswaterstaat de matrixborden boven snelwegen niet gebruiken en deden meerdere websites en de Landelijke Informatielijn het niet.

Door ANP

Lees ook

Landelijke storing bij Rijkswaterstaat kan voor hinder zorgen op wegen en wateren
Landelijke storing bij Rijkswaterstaat kan voor hinder zorgen op wegen en wateren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.