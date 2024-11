Treinstakingen gaan door: maandag in zuidwesten van het land geen treinen

Maandagochtend wordt het treinverkeer in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant stilgelegd van 06.00 uur tot 09.00 uur. Dit heeft te maken met de aangekondigde staking van ProRail, die al een week loopt. De gevolgen zijn groter dan eerst aangekondigd.

Ook vrijdag werd gestaakt. Op het station in Amersfoort was het rustig, maar niet iedereen wist dat de treinen niet reden (zie bovenstaande video).

Niet alleen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant rijden geen treinen, ook over de hogesnelheidslijn tussen België, Rotterdam en Amsterdam rijden de treinen niet. Reizigers vanuit het zuiden naar Haarlem en Hoofddorp zullen ook last krijgen van de staking. Bovendien zullen internationale reizigers hun reisinformatie goed in de gaten moeten houden.

Ook wordt op woensdag 20 november gestaakt in Eindhoven en Maastricht. De laatste aangekondigde dag van de staking is vrijdag 22 november. Hier gaat ProRail in Zwolle, Groningen en Arnhem staken.