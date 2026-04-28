Fietsers krijgen sneller groen licht bij stoplicht met nieuwe app

Wil jij sneller van A naar B met de fiets? Dat kan: verschillende provincies hebben een speciale app voor 'slimme verkeerslichten' laten maken, waardoor je op sommige plekken sneller groen licht krijgt bij een verkeerslicht.

De nieuwe functie, 'Da's zo gefietst', zorgt ervoor dat de lichten sneller op groen springen als een fietser nadert. Dat geldt voor alle 'slimme' verkeerslichten in heel Nederland. Er staan al een paar duizend van die intelligente verkeersregelinstallaties en dat aantal wordt de komende jaren uitgebreid. Deze verkeerslichten zijn bedoeld om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

E én druk op de knop

"Het is alsof je alvast op de knop van een verkeerslicht drukt terwijl je aan komt fietsen", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken (verkeer en vervoer, VVD). Volgens Van Dijken moet de app het nog aantrekkelijker maken om te fietsen. "Dat is belangrijk, want de fiets is een onmisbaar puzzelstuk in onze bereikbaarheid", aldus Van Dijken.