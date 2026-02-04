Vonkenregen door heliumballon op Schiphol, kortsluiting legt treinverkeer plat

De kortsluiting bij Schiphol is veroorzaakt door een heliumballon. Het treinverkeer rondom de luchthaven lag hierdoor woensdagochtend stil. De woordvoerder van ProRail noemt het "echt heel vervelend".

ProRail meldt dat erop beelden te zien is hoe een heliumballon een bovenleiding raakt. Dit zorgde voor een vonkenregen en resulteerde in kortsluiting. Het is om deze reden ook niet toegestaan om een heliumballon mee te nemen op het perron.

Het is nog niet duidelijk of het overtreden van het ballonenverbod gevolgen gaat hebben voor de persoon met de ballon die de kortsluiting veroorzaakte.