Groot schip bij Terneuzen vastgelopen op zandbank door dichte mist

De dichte mist die in delen van Nederland over het land en de kust hing, heeft in Zeeland tot problemen geleid. Een schip kwam op de Westerschelde, ter hoogte van Terneuzen, vast te liggen op een zandbank.

De schipper heeft ongetwijfeld last gehad van het slechte zicht, toen de 81 meter lange en 10 meter brede tanker Coccinella van Terneuzen richting de haven van Antwerpen voer.

Wachten op vloed

Nu moeten de schipper en zijn bemanning geduld hebben. Het schip voer zich vast tijdens afgaand tij en moet dus wachten totdat het vloed wordt. Rijkswaterstaat meldt aan Hart van Nederland dat het rond 15.00 uur vloed wordt en dat het schip dan los zou moeten komen.

Hulp- en sleepdiensten waren eerder deze ochtend al aanwezig, maar kregen het schip niet los. Het is dus wachten op moeder natuur.