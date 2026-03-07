Code geel in bijna heel het land vanwege dichte mist

In bijna heel Nederland geldt zaterdagochtend code geel vanwege dichte mist. Alleen in Limburg is geen waarschuwing afgegeven. Volgens het KNMI kan het zicht plaatselijk teruglopen tot minder dan 200 meter.

Eerder gold de waarschuwing alleen voor Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Inmiddels heeft het KNMI het gebied uitgebreid naar vrijwel het hele land.

De mist kan vooral in het verkeer voor problemen zorgen. Automobilisten en andere weggebruikers kunnen door het slechte zicht hinder ondervinden op de weg, meldt het KNMI.

Naar verwachting trekt de mist in de tweede helft van de ochtend overal weg. Code geel geldt tot 09.00 uur.

Weer rest van de dag

Later op de dag breekt de zon door. Het blijft droog en vooral in het zuidoosten kan het verrassend zacht worden met temperaturen tot 18 graden. In de avond en in de nacht keert de mist terug. Op bovenstaande video zie je het volledige weerbericht voor zaterdag en de komende dagen.