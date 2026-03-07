Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel in bijna heel het land vanwege dichte mist

Extreem weer

Vandaag, 07:32

Link gekopieerd

In bijna heel Nederland geldt zaterdagochtend code geel vanwege dichte mist. Alleen in Limburg is geen waarschuwing afgegeven. Volgens het KNMI kan het zicht plaatselijk teruglopen tot minder dan 200 meter.

Eerder gold de waarschuwing alleen voor Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Inmiddels heeft het KNMI het gebied uitgebreid naar vrijwel het hele land.

De mist kan vooral in het verkeer voor problemen zorgen. Automobilisten en andere weggebruikers kunnen door het slechte zicht hinder ondervinden op de weg, meldt het KNMI.

Naar verwachting trekt de mist in de tweede helft van de ochtend overal weg. Code geel geldt tot 09.00 uur.

Weer rest van de dag

Later op de dag breekt de zon door. Het blijft droog en vooral in het zuidoosten kan het verrassend zacht worden met temperaturen tot 18 graden. In de avond en in de nacht keert de mist terug. Op bovenstaande video zie je het volledige weerbericht voor zaterdag en de komende dagen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.