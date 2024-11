Rustig op stations, maar niet iedereen weet van staking: 'Verpest m'n plannen'

Mensen lijken goed op de hoogte van de staking bij spoorbeheerder ProRail, waardoor het treinverkeer in heel Noord-Holland woensdagochtend platligt. Dat zegt een woordvoerder van de NS. Volgens hem is het heel rustig op de getroffen stations.

Behalve in heel Noord-Holland rijden ook in delen van Flevoland en Utrecht geen treinen. Ook op Utrecht Centraal is het een stuk rustiger dan normaal. De staking duurde tot 09.00 uur, maar de NS verwacht dat de gevolgen nog tot 12.00 uur merkbaar zullen zijn voor reizigers in en om het stakingsgebied heen.

"Het is ontzettend rustig op het station", zegt de woordvoerder vanaf Amsterdam Centraal. "Het geeft een flashback naar de coronatijden." Ook vanaf andere stations hoort de zegsman soortgelijke geluiden. "Nederland heeft goed in de gaten dat er gestaakt wordt."

Trein gemist

Ondanks dat de meesten op de hoogte zijn van de staking, zijn er toch een aantal reizigers die toch op het station in Amsterdam verschenen. "Ik wist niet dat er gestaakt werd. Ik heb er heel erg veel last van, want ik zou met de trein naar werk gaan. Het schopt mijn dag behoorlijk in de war", zegt een reiziger op Amsterdam Centraal tegen Hart van Nederland. Ook een ander heeft er last van, maar die heeft een oplossing bedacht: "Ik kwam er vanochtend achter. Nu kan ik met een collega meerijden, anders had ik een probleem."

Er is vanuit de reiziger die woensdagochtend op het station stond niet altijd begrip voor de staking: "Ik vind het heel vervelend. Ik begrijp dat ze graag extra geld willen, alleen ik heb daar niks mee te maken", zegt iemand. Een andere reiziger op Amsterdam Centraal moet naar een conferentie in Düsseldorf: "Ik moet daarheen, maar ik kwam pas achter de staking op het station. Het verpest alle plannen."