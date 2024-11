Impact staking ProRail enorm: dit is alles wat je moet weten over woensdag (en later)

Ga jij morgen de weg op of moet je met de trein naar je werk? Pas dan op. ProRail heeft staking aangekondigd, en daardoor rijden treinen niet én wordt drukte op de weg verwacht. In dit artikel lees je precies welke trajecten geraakt worden door de staking en hoe je je kunt voorbereiden.

De kaart hierboven laat precies zien welke trajecten woensdag getroffen worden.

Op woensdag 13 november tussen 06.00 uur en 09.00 uur rijden hier geen of minder treinen:

Geen treinen Minder treinen - Noord-Holland - Deel van Flevoland - Deel van Utrecht - Leiden, Schiphol en Haarlem - HSL tussen Rotterdam, Schiphol en Amsterdam - Diverse Eurostars - Tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport - Tussen Naarden-Bussum en Hilversum - Tussen Utrecht Centraal en Eindhoven Centraal - Tussen Utrecht Centraal en Arnhem Centraal - Tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal - Tussen Zwolle en Dronten - Diverse Eurostars

De NS verwacht ook na de staking woensdagochtend nog vertraging en uitval van treinen, "omdat het opstarten van de dienstregeling tijd kost". De vervoerder adviseert om de Reisplanner goed in de gaten te houden en rekening te houden met eventuele vertragingen en drukte.

Niet alleen woensdag gaat ProRail staken, ook op deze dagen:

Vrijdag 15 november: Utrecht en Amersfoort, tijden en trajecten nog onbekend

Maandag 18 november: Rotterdam, Den Haag en Roosendaal, tijden en trajecten nog onbekend

Woensdag 20 november: Eindhoven en Maastricht, tijden en trajecten nog onbekend

Vrijdag 22 november: Zwolle, Groningen en Arnhem, tijden en trajecten nog onbekend

Overig verkeer

Vooral in de Randstad wordt grote verkeersdrukte en langere files door de staking verwacht, meldt de ANWB. "Er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die zeker niet met de trein gaan reizen morgen, en er ook niet op gokken dat de trein morgenmiddag wel rijdt", zegt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie.

Bijvoorbeeld op de A9, die dwars door de provincie Noord-Holland loopt, kan het erg druk worden. "Die is sowieso altijd heel druk, mensen uit Alkmaar zullen ook de auto pakken", aldus de ANWB-woordvoerder. "Of de A7 vanuit Hoorn en Purmerend, daar wonen ook heel veel forenzen. Die zullen nu ook de auto pakken."

De woensdagochtendspits is daarentegen vaak rustiger dan bijvoorbeeld die van dinsdag of donderdag. Op woensdag werken mensen vaker vanuit huis. De ANWB adviseert weggebruikers vroeg te vertrekken en de verkeerssituatie goed in de gaten te houden.

Vergoedingsregeling

De vergoedingsregeling die de NS hanteert voor alternatief vervoer tijdens stakingen telt deze weken niet . Deze regeling geldt namelijk alleen wanneer het NS-personeel staakt, dat is nu niet het geval. Mocht je trein nu vertraging oplopen als gevolg van de stakingen, dan is er wel een vergoeding mogelijk. Deze vergoeding kan, onder voorwaarden, aangevraagd worden op de site van de NS.

Hart van Nederland/ANP