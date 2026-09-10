ProRail verwacht opnieuw te veel grote storingen op het spoor

Treinreizigers zijn voorlopig niet af van de vele grote storingen op het spoor. ProRail verwacht dat het aantal dit jaar opnieuw boven de afgesproken grens van 520 uitkomt. Ook in 2027 denkt de spoorbeheerder die norm niet te halen, meldt het AD.

Tot en met augustus waren er dit jaar 391 grote verstoringen. ProRail verwacht over heel 2026 tussen de 508 en 573 storingen. "Het is helaas niet realistisch dat we de norm gaan halen", laat de spoorbeheerder weten aan de krant.

Vorig jaar ging het voor het eerst mis. Toen werden 586 grote storingen geregistreerd. ProRail kreeg daarvoor een boete van 2,75 miljoen euro.

Druk spoor en extreem weer

Volgens ProRail hebben de problemen verschillende oorzaken. Technische storingen nemen toe, maar ook extreem weer, spoorlopers en dieren die onder het spoor graven kunnen het treinverkeer ontregelen.

Topvrouw Mirjam van Velthuizen wijst ook op de drukte op het spoor. "Hierdoor heeft een storing meteen een enorme impact." ProRail wil meer preventief onderhoud uitvoeren, maar dat is niet zomaar geregeld. Het onderhoud ligt vast in langlopende contracten met aannemers. Ook zijn de financiële middelen volgens Van Velthuizen beperkt. De verwachting om in 2027 weer onder de norm te komen, is daarom losgelaten.