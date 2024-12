Treinreizigers opgelet: jarenlange hinder door werkzaamheden op het spoor

Treinreizigers zullen nog jaren last hebben van werkzaamheden op het spoor, volgens ProRail. Projecten duren langer omdat tijdens de werkzaamheden treinen blijven rijden op het traject. Bovendien heeft ProRail last van een personeelstekort, waardoor werkzaamheden langer kunnen duren.

Niet alleen door werkzaamheden, ook door verstoringen ligt het treinverkeer wel eens stil. Begin dit jaar gebeurde dat ook, maar dan door het hele land (zie video).

In het radioprogramma Sven op 1 laat de topman John Voppen weten dat ze druk bezig zijn om de problemen op te lossen. Het bedrijf werkt samen met energiebedrijven om eigen monteurs op te leiden. Voppen: "Maar we zullen ook onze productiviteit moeten opvoeren door te investeren in digitalisering en robotisering."

Hogesnelheidslijn blijft problematisch

Het lijkt langzaam weer de goede kant op te gaan. Op de hogesnelheidslijn (HSL) mag weer 120 kilometer per uur gereden worden, waar dat eerst maar 80 kilometer per uur mocht.

Het gaat alleen wel nog een aantal jaar duren voordat er met 300 kilometer per uur gereden mag worden. "Er is iets fundamenteel fout gegaan met de HSL. De bruggen en viaducten zijn niet ontworpen om daar met hoge snelheid te rijden. We willen dat veranderen, maar dat is zeer ingewikkeld."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP