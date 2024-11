NS verwacht vrijdag opnieuw zware verstoring op spoor door ProRail-staking

Het treinverkeer in het noorden en oosten van Nederland zal vrijdagochtend flink hinder ondervinden door een staking bij verkeersleidingsposten van ProRail. Dat meldt de NS woensdag. Reizigers moeten rekening houden met uitval en vertragingen, en de impact kan volgens de vervoerder groter zijn dan alleen in het stakingsgebied.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Vakbond FNV heeft voor vrijdag 22 november een staking aangekondigd bij de verkeersleidingsposten van spoorbeheerder ProRail in Groningen, Zwolle en Arnhem. De NS start de dienstregeling vanaf 09.00 uur weer op.

Reizigers moeten de hele ochtend rekening houden met verstoringen en eventuele uitval van treinen, aldus NS. De vervoerder wijst reizigers erop dat door werkzaamheden van ProRail er vrijdag al veel minder treinen rijden van, naar en via Schiphol. Reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek het meest actuele reisadvies te bekijken, ook omdat in het noorden en oosten ook andere treinvervoerders rijden dan de NS zelf.

Eerdere stakingen

De afgelopen week is door werknemers van ProRail meerdere keren gestaakt, waardoor het treinverkeer geraakt werd in verschillende delen van het land. Ook woensdag werd er nog gestaakt op het spoor. In Limburg en Noord-Brabant reden er geen treinen in de ochtendspits.

De stakingen worden gevoerd omdat vakbond FNV een loonsverhoging eist waarmee ProRail niet akkoord gaat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP