Opluchting voor automobilisten: brug A7 eerder dan verwacht klaar

Het werk aan de brug in de A7 bij Purmerend is klaar. De brug is vanaf woensdag weer helemaal beschikbaar voor al het verkeer. Volgens de laatste raming zou de brug op 21 oktober weer opengaan, maar Rijkswaterstaat meldde dat de laatste werkzaamheden zijn meegevallen. De brug kan er door alle verstevigingen en aanpassingen weer jaren tegen, zegt een woordvoerder.

Sinds oktober 2022 mocht er geen zwaar verkeer meer over de Jeroen Houwelingbrug (zoals hij officieel heet), omdat de brug niet sterk genoeg meer was. Inmiddels zijn er 50.000 gaten geboord die daarna zijn opgevuld met 15 kilometer aan wapeningsstaal.

Fors extra reistijd

Rijkswaterstaat werkte sinds 5 april aan de brug. Er gingen rijstroken dicht of die werden versmald, toe- en afritten werden gesloten, de maximumsnelheid ging omlaag en ook omliggende wegen gingen tijdens de spits dicht om sluipverkeer tegen te gaan. Dat leidde tot soms fors extra reistijd in de provincie Noord-Holland.

ANP