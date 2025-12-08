1 op de 5 Nederlanders bang achter het stuur: ‘Spanning beïnvloedt soms werk'

Door de onvoorspelbaarheid en complexiteit van het verkeer ervaart één op de vijf Nederlandse bestuurders regelmatig spanning of angst achter het stuur. Dat gaat in sommige gevallen zelfs zo ver dat het gevolgen heeft voor hun werk, studie en sociale leven, blijkt uit onderzoek van het OSW onder ruim 1000 Nederlandse automobilisten.

Renaldo Molenbeek, medeoprichter van OSW, legt uit dat de impact van amaxofobie, ook wel rijangst genoemd, verder gaat dan alleen het rijden zelf. "Als spanning achter het stuur bepaalt waar en wanneer mensen durven te gaan, raakt dat direct hun zelfstandigheid, sociale leven en soms zelfs hun werk."

Rob is een van die automobilisten die angst ervaart tijdens het rijden, in de video hieronder vertelt hij hierover:

1:56 Heb jij een van deze angsten tijdens het rijden? Je bent echt niet de enige!

Stressfactoren

Volgens OSW is autorijden een van de moeilijkste dagelijkse taken. Bestuurders moeten voortdurend snelle beslissingen nemen, prikkels verwerken, risico’s inschatten en anticiperen op het gedrag van anderen. De spanning wordt volgens OSW versterkt door historisch druk verkeer en het toenemende aantal ongelukken op de weg.

Drukte, slecht weer, rijden in het donker en de onvoorspelbaarheid van andere weggebruikers zijn belangrijke oorzaken van stress. Meer dan 40 procent van de bestuurders ervaart extra spanning door dit soort omstandigheden. Daarnaast zegt 33,5 procent regelmatig nerveus te worden van het rijgedrag van anderen.

Ook blijkt er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: 30 procent van de vrouwen voelt regelmatig stress in het verkeer, tegenover 11 procent van de mannen.

Vermijden snelweg

Voor sommige mensen beïnvloedt de spanning zelfs hun dagelijks leven. Ongeveer 12 procent zegt dat rijangst hun werk, studie of sociale activiteiten belemmert. 13 procent van de Nederlandse automobilisten vermijdt de snelweg als dat mogelijk is.

Volgens OSW kan meer bewustzijn over de oorzaken van spanning bestuurders helpen om met meer zelfvertrouwen de weg op te gaan.