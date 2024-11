NS waarschuwt voor nieuwe ProRail-staking vrijdag: 'Gevolgen zeer fors'

De NS waarschuwt voor "zeer forse" gevolgen voor treinreizigers door de staking bij spoorbeheerder ProRail vrijdagochtend. Door die staking ligt het treinverkeer in Midden-Nederland tussen 06.00 uur en 09.00 uur stil.

Medewerkers van de verkeersleidingsposten van Amersfoort en Utrecht leggen het werk neer. Die plaatsen vormen volgens NS samen "het hart van het Nederlandse spoor". Vrijdagochtend rijden er geen treinen van en naar Amersfoort en Utrecht, en ook niet naar plaatsen als Alphen aan den Rijn, Ede, Geldermalsen, Gouda en Hilversum.

Verder waarschuwt het spoorwegbedrijf dat reizigers in grote delen van het land met de gevolgen van de staking te maken krijgen. Ook reizigers naar station Schiphol en steden als Leiden, Rotterdam, Den Bosch, Deventer en Almere zullen hinder ondervinden. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Na 09.00 uur gaan de treinen weer rijden. Reizigers moeten nog wel de hele ochtend rekening houden met verstoringen en uitval van treinen.

Staking woensdag

Woensdag legde het personeel van ProRail op de posten in Alkmaar en Amsterdam het werk 's ochtends ook al neer. Behalve in heel Noord-Holland reden ook in delen van Flevoland en Utrecht geen treinen. Veel mensen leken op de hoogte, maar op de stations waren nog steeds enkele verbaasde en teleurgestelde reizigers te vinden. Inmiddels is het treinverkeer op gang gekomen.

Hart van Nederland/ANP