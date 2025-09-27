Gespotte drone bij Schiphol was waarschijnlijk ballon

De marechaussee gaat ervan uit dat het geen drone was die zaterdagmiddag is waargenomen bij Schiphol, maar een ballon. Een woordvoerder laat weten dat bij de meldingen die in eerste instantie bij de luchtverkeersleiding binnenkwamen ook twee keer werd gesproken van een ballon, waarover Dronewatch.nl berichtte.

Tussen de meldingen zaten ook berichten over een mogelijke drone. De marechaussee zei eerder op de dag dan ook te denken aan een drone.

Geen drone of ballon gevonden

Tijdens het onderzoek heeft de marechaussee niet kunnen terugzien dat er daadwerkelijk een drone in de lucht hing. Ook is er naar de drone gezocht, maar die is niet gevonden. Daarom wordt nu uitgegaan van een ballon. Ook die is niet teruggevonden.

Door de meldingen ging de Polderbaan even na het middaguur drie kwartier dicht. Het vliegverkeer werd omgeleid via de Zwanenburgbaan.

ANP