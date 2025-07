Afsluitdijk opnieuw dicht door technische storing

De Afsluitdijk was donderdagochtend in beide richtingen dicht door een storing aan de brug over de Stevinsluizen. Dinsdag was de Afsluitdijk ook al enige tijd dicht door technische problemen aan de brug.

Het verkeer kan inmiddels weer gebruikmaken van de Afsluitdijk. Volgens Rijkswaterstaat is de storing nog niet verholpen, maar kan het verkeer over één brugdek rijden. Aan de reparatie van het andere brugdek wordt gewerkt.

Omrijden

Weggebruikers vanuit Friesland richting Amsterdam konden omrijden via Emmeloord, over de A7, A6 en A1. Verkeer vanuit Noord-Holland richting Leeuwarden kon omrijden via Amersfoort, Almere en Emmeloord over de A8, A10, A1 en A6.

ANP