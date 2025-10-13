Politie Den Helder houdt vrouw aan met recordhoeveelheid alcohol in bloed

Een 37-jarige vrouw blies zaterdagmiddag na een controle 1340 µgl alcohol. Dat is ongeveer zes keer zoveel als de toegestane hoeveelheid alcohol. De politie Den Helder meldt dat ze nog niet eerder dit jaar iemand hebben aangehouden met zo veel alcohol in het bloed.

De politie zag het opvallende rijgedrag van de vrouw op de Molenstraat en besloot om een controle uit te voeren. Daar bleek dat ze veel te veel alcohol in haar bloed had.

De politie Den Helder legt uit op Facebook dat het geen record is om trots op te zijn. De desbetreffende bestuurder legde in de verklaring aan de politie uit dat ze een alcoholverslaving heeft en bezig is om hier van af te komen.

Rijbewijs gevorderd

De politie wenst haar hier heel veel sterkte mee. Tegelijkertijd hopen ze dat zij niet opnieuw achter het stuur stapt. Haar rijbewijs is inmiddels gevorderd. "Laten we hopen dat niemand dit record wil verbreken."