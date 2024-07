Yeşilgöz wil verplichte alcoholmeter, test via zweet of je gedronken hebt

Demissionair jusitieminister Dilan Yeşilgöz wil het mogelijk maken om mensen te verplichten om een alcoholmeter te dragen als ze zijn veroordeeld voor een geweldsdelict of rijden onder invloed van alcohol. Haar wetsvoorstel hierover is goedgekeurd door het kabinet en wordt binnenkort voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

De alcoholmeter is een enkelband die elk half uur via zweetdruppels op het huidoppervlak checkt of de drager alcohol heeft gebruikt. De minister hoopt dat het zo makkelijker wordt te controleren of een alcoholverbod wordt nageleefd. Momenteel controleert de reclassering dat doorgaans twee keer per week met een urineonderzoek. Buiten deze "momentopname" is het mogelijk om een alcoholverbod onopgemerkt te overtreden.

Inbreuk op grondrechten

De alcoholmeter mag in de huidige situatie alleen op vrijwillige basis worden ingezet. Het wetsvoorstel maakt verplicht gebruik mogelijk, nadat een rechter een alcoholverbod heeft opgelegd.

De Raad van State had afgelopen najaar kritische opmerkingen over het plan dat in 2020 in gang is gezet door Ferd Grapperhaus, de voorganger van Yeşilgöz. De belangrijke kabinetsadviseur vond de alcoholmeter een verregaande inbreuk op de grondrechten die de persoonlijke levenssfeer, de lichamelijke integriteit en de bewegingsvrijheid beschermen. Daarom moest beter worden uitgelegd waarom dat nodig was, vond de raad.

Dat is inmiddels gebeurd, zegt een woordvoerder van de minister. In de wetstekst is duidelijker opgeschreven dat de alcoholmeter alleen wordt toegepast in ernstige gevallen. "Het moet echt ter voorkoming zijn van toekomstige feiten en ter bescherming van de slachtoffers", zegt de woordvoerder. De meter wordt ook "draagvriendelijker" en kleiner dan eerder voorgesteld.

ANP