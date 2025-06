Enkele Amsterdammers krijgen alsnog parkeervergunning wegens te kleine garage

In Slotermeer hebben drie bewoners alsnog een parkeervergunning gekregen, nadat bleek dat hun garages niet voldoen aan de minimale inrijdbreedte van 2,20 meter. De gemeente liet vorige week ter plekke metingen uitvoeren door een extern bureau. Voor Joke, Hilde en Jeroen pakte dat positief uit: hun garages zijn officieel te smal, waardoor ze toch op straat mogen parkeren.

Voor andere bewoners in de wijk geldt dat niet. Hun doorgang is nét breed genoeg, en dus zijn zij verplicht hun auto in de garage te zetten – ook als die daar praktisch gezien niet past of de ruimte jarenlang voor iets anders werd gebruikt. Dat levert frustratie op. Volgens bewoners is het een flinke inbreuk op hun vrijheid om die ruimte naar eigen inzicht te benutten.

Er klinkt vooral boosheid over de manier waarop de gemeente te werk is gegaan. Dat er op het laatste moment een duur extern bureau nodig was om garages op te meten, terwijl dit volgens bewoners maanden eerder al had kunnen gebeuren in goed overleg, stuit op onbegrip.