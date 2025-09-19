Wéér een wekenlange wegafsluiting in Amsterdam: A10 Oost vanaf vrijdagavond dicht

De A10 Oost in Amsterdam gaat vanaf vrijdagavond ruim twee weken dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het onderhoud nodig omdat het asfalt nodig aan vervanging toe is. En daar is niet iedereen blij mee.

Na verschillende afsluitingen op de A10, A9 en A1 is nu de A10 Oost aan de beurt. Vanaf vrijdagavond 19 september 23.00 uur tot 6 oktober is de weg dicht. Volgens Niels van den Brink van Rijkswaterstaat is het onderhoud echt nodig: "Per dag rijden hier 100.000 auto's over de weg. Naast het asfalt worden ook de voegen van de viaducten aangepakt." Het asfalt van de weg gaat 10 tot 12 jaar mee. In 2014 werd voor het laatst onderhoud uitgevoerd. Na dit project kan de weg weer jaren mee en hoeven automobilisten de komende tijd niet meer te rekenen op grote werkzaamheden.

'Drie keer zo lang onderweg'

Sportschooleigenaar Sander Jansen vindt de wegafsluiting erg vervelend: "Het beperkt de mensen om hier te komen. Ik merk het gelijk aan de lessen, mensen blijven gewoon twee weken weg." Sportfanaat Martin is ook veel langer onderweg om zijn favoriete hobby uit te oefenen: "Waar ik normaal van deur tot deur 15 tot 20 minuten bezig ben, zal het me nu anderhalf uur duren." Naar een andere sportschool gaan, ziet Martin niet zitten: "Ik kan wel naar een sportschool in de buurt, maar deze sportschool is uniek en daar wil ik naartoe blijven gaan."

Alternatief

Automobilisten rond Amsterdam moeten de komende tijd rekening houden met drukte en een langere reistijd. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. "Probeer samen te reizen, of bijvoorbeeld met de fiets of trein te gaan. Ook kan het helpen om op een ander moment de auto te gebruiken", vertelt Van den Brink.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er omleidingen ingesteld via de A9, A10 Zuid en de A2: "Maar ook daar kan het erg druk worden", zegt Van Den Brink. "Ook hebben we bergers stand-by staan, voor als er iets gebeurt op de weg."