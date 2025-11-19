Aalsmeerders eisen actie na dodelijk ongeluk op beruchte rotonde: 'Het was wachten op een slachtoffer'

In Aalsmeer is vrijdag een 77-jarige vrouw om het leven gekomen bij de rotonde aan de Van Cleeffkade. Het kruispunt is al langer berucht, doordat dwars door het midden een busbaan loopt die altijd voorrang heeft. Omwonenden spreken van een onduidelijke en gevaarlijke inrichting.

De rotonde, in het centrum van het dorp, is complex ingericht. Fietsers rijden er deels over een aparte rotonde, maar dwars door het midden loopt een busbaan die altijd voorrang heeft.

Fietser Jan Koster weet als geen ander hoe gevaarlijk de plek is. Hij werd op 9 maart 2025 tijdens het wielrennen op dezelfde rotonde geschept door een bus en raakte zwaargewond. "Het is gevaarlijk, omdat het een complexe situatie is", zegt hij tegen Hart van Nederland.

"Als je als fietser de rotonde op rijdt, moet je eerst voorrang geven. Vijf meter later krijg je voorrang van auto’s, en weer vijf meter verder moet je juist weer voorrang geven aan een bus. Dat ging bij mij mis. Ik zag het niet door de laaghangende zon. Zowel de daders als de gewonden: ik vind eigenlijk dat er alleen maar slachtoffers zijn."

Ik ben de dans ontsprongen, maar morgen kan het weer gebeuren. Jan Koster

Ongelukken op de weg zijn niet zeldzaam, vertelt Koster. "Het gaat vaak mis, en dat is jammer. Afgelopen vrijdag heb ik gezien wat er was gebeurd. Het is vreselijk misgegaan en dat komt behoorlijk binnen. Dat had ik ook kunnen zijn. Ik ben de dans ontsprongen, maar morgen kan het weer gebeuren."

Jan na zijn ongeluk.

Hij raakte destijds ernstig gewond. "Ik had een enkelbreuk, kuitbreuk en verbrijzelde middenvoetsbeentjes. Mijn bekken was op drie plaatsen gebroken. Ik ben nog steeds aan het revalideren. Ik heb wel vertrouwen in het gemeentebestuur, maar ze moeten nu écht actie ondernemen."

EHBO-post

Riny de Haas-Buijnsters woont pal naast een soortgelijke rotonde in Aalsmeer. Hij ziet het dagelijks misgaan. "Wij worden continu geconfronteerd met bijna-aanrijdingen, soms gegil dat het net niet goed gaat", vertelt hij. "Fietsers die geschept worden, schaafwonden, een bloederige elleboog of soms botbreuken." Volgens hem werken sommige maatregelen, zoals de verlichtende verkeersborden, juist averechts. "Het zijn veel te veel prikkels."

Het was wachten op een dodelijk slachtoffer. Riny de Haas-Buijnsters

Volgens hem is het ontwerp ook simpelweg te complex. "Je hebt fietsers, voetgangers, en de bus die erdoorheen raast. Dat veroorzaakt verwarring. Je hebt echt honderd ogen nodig om hier fatsoenlijk te rijden. Het was wachten op een dodelijk slachtoffer."

De rotonde in Aalsmeer

Riny vertelt dat hij zelfs een ‘noodsetje’ klaar heeft liggen en fungeerde als geïmproviseerde EHBO-post. "We hadden een tafeltje met een paar plaids en een handdoekje. Als er weer een slachtoffer lag, tot de politie en ambulance kwamen, legden we een dekentje over iemand heen."

We snappen heel goed de emoties en de vragen die het ongeval heeft losgemaakt. verkeerswethouder Bart Kabout

Verkeerswethouder Bart Kabout van de gemeente Aalsmeer noemt het ongeluk "verschrikkelijk". "Een dodelijk ongeval met een van onze inwoonsters, dat is alles waarvan je hoopt dat het niet gebeurt", zegt hij. "De rotonde is op een drukke weg, dwars door het dorp Aalsmeer, met miljoenen voertuigbewegingen per jaar. We hebben al een onafhankelijk rapport laten maken, en dat gaf aan dat het ontwerp risico’s oplevert."

Het is volgens hem niet zo dat de gemeente nu door dit ongeluk is 'wakker geschud'. "We waren al bezig met maatregelen. Dit dodelijke ongeluk was dus niet opeens het startsein, maar ik denk wel dat we dit moment moeten aangrijpen met de urgentie die iedereen nu voelt om er extra vaart achter te zetten."

Extra veiligheidsmaatregelen

Volgens Kabout zijn er inmiddels extra ingrepen aangekondigd. "We snappen heel goed de emoties en de vragen die het ongeval heeft losgemaakt. Binnen een week komen er drempels en gaat de snelheid van de bussen omlaag. Tegelijk kijken we samen met de provincie en de Vervoerregio naar een nieuw ontwerp. We moeten niet naar elkaar wijzen, maar samen onze verantwoordelijkheid nemen. We nemen de situatie heel serieus. Ieder ongeluk is er één te veel."

Een man die dagelijks over de rotonde fietst, vat samen wat veel Aalsmeerders denken: "Ik vind het een beetje gevaarlijk. Je moet ogen in je hoofd, in je nek en in je rug hebben om te kijken. Ik zou liever stoplichten zien, want het gaat hier bijna elke week mis. Anders blijven er mensen op de rotonde slachtoffers vallen."