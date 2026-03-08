Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tot zeker dinsdagochtend geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Verkeer

Vandaag, 19:01

Link gekopieerd

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg ligt tot zeker dinsdagochtend stil nadat eerder dit weekend een werktrein ontspoorde bij Vught. Eerder werd verwacht dat er maandagochtend weer treinen konden rijden op het traject, maar die prognose is bijgesteld, meldt een woordvoerder van ProRail. Het treinverkeer tussen de twee Brabantse steden ligt sinds zaterdagochtend vroeg stil.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat ook tussen Den Bosch en Boxtel, en daarmee tussen Den Bosch en Eindhoven, geen treinen rijden door de ontsporing. Daarbij is schade ontstaan aan een wissel. "Omreizen is mogelijk, maar dit kost veel extra reistijd en zal voor grotere drukte in de treinen zorgen", zegt de woordvoerder. De reisplanner wordt later op de avond bijgewerkt. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden snelbussen. Reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven kunnen daar ook gebruik van maken.

De trein ontspoorde rond 03.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakte niemand gewond. Inmiddels is de trein "herspoord", laat de woordvoerder van ProRail weten. Zondagavond om 23.00 uur wordt de trein afgevoerd. Daarna kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen. Naar verwachting kan het treinverkeer dinsdag vanaf 05.00 uur worden hervat.

Door ANP

Lees ook

Werktrein ontspoort bij Vught, geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg
Werktrein ontspoort bij Vught, geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.