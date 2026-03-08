Tot zeker dinsdagochtend geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg ligt tot zeker dinsdagochtend stil nadat eerder dit weekend een werktrein ontspoorde bij Vught. Eerder werd verwacht dat er maandagochtend weer treinen konden rijden op het traject, maar die prognose is bijgesteld, meldt een woordvoerder van ProRail. Het treinverkeer tussen de twee Brabantse steden ligt sinds zaterdagochtend vroeg stil.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat ook tussen Den Bosch en Boxtel, en daarmee tussen Den Bosch en Eindhoven, geen treinen rijden door de ontsporing. Daarbij is schade ontstaan aan een wissel. "Omreizen is mogelijk, maar dit kost veel extra reistijd en zal voor grotere drukte in de treinen zorgen", zegt de woordvoerder. De reisplanner wordt later op de avond bijgewerkt. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden snelbussen. Reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven kunnen daar ook gebruik van maken.

De trein ontspoorde rond 03.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakte niemand gewond. Inmiddels is de trein "herspoord", laat de woordvoerder van ProRail weten. Zondagavond om 23.00 uur wordt de trein afgevoerd. Daarna kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen. Naar verwachting kan het treinverkeer dinsdag vanaf 05.00 uur worden hervat.