Werktrein ontspoort bij Vught, geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Verkeer

Vandaag, 08:11 - Update: 3 uur geleden

Reizigers tussen Den Bosch en Tilburg moeten dit weekend rekening houden met flinke overlast. Door een ontspoorde werktrein bij Vught rijden er tot maandagochtend geen treinen op het traject. Dat meldt ProRail aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde op een plek waar dit weekend juist aan het spoor wordt gewerkt. Door de ontsporing lopen die werkzaamheden nu flinke vertraging op. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het spoor is volgens ProRail groot.

Volgens ProRail gaat het om een grote werktrein die van het spoor is geraakt. "De trein is ontspoord. Dat is een grote werktrein. Die is moeilijk te verplaatsen", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. De schade aan het spoor is nog niet volledig duidelijk. "De schade aan het spoor is flink, waardoor er geen treinen rijden. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen."

Eerst moet er een plan komen om de werktrein weg te halen. Daarna kan worden bekeken hoe groot de schade precies is. "De derde stap is het maken van een herstelplan."

Reizigers aangewezen op bussen

Tot maandagochtend rijden er geen treinen op het traject. Volgens ProRail komt dat doordat de impact van het incident groot is. Reizigers moeten daarom gebruikmaken van vervangende bussen.

Ook op andere plekken in het land is er dit weekend minder treinverkeer. In Amsterdam rijden door werkzaamheden minder treinen en zijn eveneens bussen ingezet.

Door Redactie Hart van Nederland

