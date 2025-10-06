Oorlogsexplosief gevonden bij vliegbasis Gilze-Rijen, verkeerschaos verwacht

Tijdens graafwerkzaamheden heeft personeel van Defensie maandagmiddag een oorlogsexplosief ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde op vliegbasis Gilze-Rijen. Uit voorzorg is de Burgemeester Ballingsweg (N282) in beide richtingen afgesloten, terwijl de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het projectiel onderzoekt.

Volgens de Koninklijke Luchtmacht is er geen gevaar voor medewerkers of omwonenden, vertelt een correspondent ter plaatse aan Hart van Nederland.

Beeld: SQ Vision. Militairen kijken naar de gevonden bom op vliegbasis Gilze-rijen.

Drukke spits verwacht

Het explosief lag op een afgesloten bouwterrein langs de weg, waar Defensie bezig was met graafwerkzaamheden. Door de tijdelijke afsluiting van de N282 ontstaat verkeersdrukte en vertraging tussen Breda en Gilze.

De afgesloten wegen zijn rond de spitsuren vaak druk. Volgens Flitsmeister blijven de wegen tot 20.00 uur afgesloten, wat grote verkeersdrukte in de omgeving kan veroorzaken.