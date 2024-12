Eerste snelweg met elektronische tol in Nederland opent zaterdag

De nieuwe snelweg A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg, bekend als de Blankenburgverbinding, opent zaterdagmiddag. Het is de eerste snelweg in Nederland waar elektronisch tol wordt geheven. Hoe laat de weg precies opengaat, is nog niet bekend. Eerst vindt een openingsprogramma plaats met minister Barry Madlener (Infrastructuur). Daarna worden de snelweg en systemen gecontroleerd, en worden de afzettingen weggehaald.

Een rit over de A24 kost voor auto's en bestelwagens 1,51 euro. Vrachtwagens en zware voertuigen betalen 9,13 euro. De betaling verloopt volledig digitaal via drie private aanbieders of de website van e-Tol. Wie geen tol betaalt, ontvangt een betalingsherinnering. Het eerste jaar zijn hier geen extra kosten aan verbonden, maar daarna bedraagt de boete 8 euro.

Je moet niet alleen goed letten op de verkeersborden om te voorkomen dat je een boete krijgt, maar ook op je rijgedrag. In de video zie je waarom Rina tot twee keer toe beboet werd.

Waarom tol?

De aanleg van de Blankenburgverbinding begon in 2018 en kostte 2,2 miljard euro. Omdat er onvoldoende overheidsfinanciering was, is voor tolheffing gekozen. Het systeem moet 392 miljoen euro opbrengen. Zodra dat bedrag is bereikt, wordt de snelweg tolvrij.

De Blankenburgverbinding omvat twee tunnels, de snelweg A24, en aansluitingen op de bestaande A15 en A20. In Nederland zijn tolwegen zeldzaam. Wel wordt tol geheven in onder meer de Kiltunnel bij Dordrecht en de Westerscheldetunnel in Zeeland, meldt de ANWB.

Hart van Nederland/ANP