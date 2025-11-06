Nederlandse marine volgde Russisch spionageschip op de Noordzee

Schepen van de Nederlandse marine hebben het Russische spionageschip Yantar deze week gevolgd op de Noordzee. Dat meldt het ministerie van Defensie donderdag.

De Yantar werd begeleid door de Nederlandse schepen Zr. Ms. Snellius en Zr. Ms. Friesland. Het Russische schip voer begin deze week de Noordzee binnen en verliet dinsdagmiddag het Nederlandse deel, aldus Defensie. De Yantar voer begin januari ook al door de Noordzee.

De inlichtingendiensten waarschuwen al langer dat de Russen bezig zijn met het in beeld brengen van de onderzeese kabels en leidingen.