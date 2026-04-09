'Flinke stroom aan onterechte parkeerboetes door scanauto's'

Automatische scanauto's die parkeercontroles uitvoeren, zorgen voor een flinke stroom aan onterechte boetes. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schat dat meer dan 10 procent van de opgelegde parkeerboetes niet klopt. Dat komt neer op zo'n half miljoen foutieve boetes per jaar.

De auto's rijden rond en scannen kentekens met behulp van kunstmatige intelligentie en algoritmes. Dat werkt snel, maar volgens de AP gaat het juist daar mis. De systemen kijken niet naar de situatie op straat. Zo wordt niet herkend of iemand kort stilstaat om te laden of lossen, wat vaak wel is toegestaan.

Ook zien de scanauto's niet of er bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto ligt. In zulke gevallen kan iemand toch een boete krijgen, terwijl dat niet terecht is.

Iemand die weet hoe vervelend het is om onterechte boetes te krijgen, is Jan. Hij woont in de Achterhoek, maar kreeg twee jaar geleden de ene na de andere boete van parkeerbeheer in Amsterdam, terwijl hij bijna nooit in de hoofdstad komt. In de onderstaande video vertelt hij zijn verhaal:

Parkeerwachten

Wie een boete ontvangt, kan bezwaar maken. Volgens de toezichthouder is dat proces vaak ingewikkeld en kost het veel tijd. Intussen moet de boete meestal wel al betaald worden. "Dat kan mensen in financiële problemen brengen, zeker wanneer sprake is van herhaalde fouten", stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP adviseert gemeenten om vaker parkeerwachten op straat in te zetten om fouten te voorkomen. Jaarlijks voeren scanauto's naar schatting 250 tot 375 miljoen controles uit, wat leidt tot 3 tot 5 miljoen boetes.