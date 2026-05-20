Rijkswaterstaat waarschuwt: topdrukte op de weg verwacht door Pinksteren

Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor verkeersdrukte op de Nederlandse wegen. Het pinksterweekend staat voor de deur en de weersverwachtingen zijn goed. Rijkswaterstaat verwacht daarom dat mensen er massaal op uit trekken. Vooral vrijdagmiddag wordt veel fileverkeer voorspeld.

Niet alleen vrijdag wordt drukte verwacht. Ook de rest van het weekend kan het extra druk zijn. Vooral routes naar recreatiegebieden zullen naar verwachting meer verkeer trekken. Ook richting attractieparken en meubelboulevards kan het extra druk worden.

Wegwerkzaamheden

Daarbij helpt het niet mee dat er tijdens het pinksterweekend op verschillende plekken werkzaamheden plaatsvinden. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de A9 in beide richtingen tussen Alkmaar en Uitgeest. Ook op de A28 tussen Fluitenberg en Hoogeveen wordt aan de weg gewerkt.