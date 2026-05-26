Rijkswaterstaat grijpt in: hitteprotocol actief op snelwegen

Vandaag, 11:13

Rijkswaterstaat heeft dinsdag het hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Het protocol is om 10.00 uur ingegaan in heel Nederland, behalve in Friesland, meldt een woordvoerder. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie te brengen.

Automobilisten die dinsdag met pech langs de weg komen te staan, worden door het protocol direct geholpen door Rijkswaterstaat. Zo wil de organisatie voorkomen dat gestrande weggebruikers langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. De temperatuur van het wegdek kan namelijk oplopen tot boven de 50 graden.

Door ANP

