Avondspits loopt compleet vast: ANWB ziet twee keer zoveel file

De voorspelling van een extra drukke avondspits is deze woensdag volledig uitgekomen. Volgens de ANWB staat er bijna twee keer zoveel file als normaal op een woensdagavond. Rond hetzelfde tijdstip ligt er nu zo'n 670 kilometer file op de Nederlandse wegen.

"Het is echt veel drukker dan normaal", zegt een woordvoerster van de ANWB. Op een doorsnee woensdagavond staat er rond deze tijd ongeveer 360 kilometer file. Veel mensen zijn onderweg vanwege de vrije dagen rond Hemelvaart, waardoor het verkeer flink vastloopt.

Recreatieverkeer

Naast het gewone woon-werkverkeer ziet de ANWB veel recreatieverkeer. Mensen trekken eropuit voor een lang weekend en dat zorgt op meerdere routes voor problemen. Volgens de woordvoerster gaat de drukte "alle kanten op". Nederlanders rijden richting Duitsland en België, maar ook verkeer uit die landen komt juist deze kant op.

Ook het matige weer speelt mogelijk een rol bij de drukte op de weg, al denkt de ANWB dat dit minder zwaar meeweegt dan het vakantieverkeer.

Waar staan de langste files?

De meeste vertraging staat op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar moeten weggebruikers rekening houden met ongeveer een uur extra reistijd. Een vrachtwagen met pech bij de Moerdijkbrug zorgt daar voor flinke hinder.

Ook op de A2 van Maastricht richting Eindhoven loopt het verkeer stevig vast. Daar zorgt een ongeluk voor extra vertraging tijdens de toch al drukke avondspits.