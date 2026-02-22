Derde van de Nederlanders weleens in gevaar geweest door volgen navigatie

Wie kent de papieren wegenkaarten nog? Ze bestaan uiteraard nog steeds maar zijn inmiddels meer een verzamelobject, vooral omdat ze ingehaald zijn - zoals wel meer zaken - door technologie. Lekker makkelijk natuurlijk, zeker als er nog een stem bij komt die je vertelt welke kant je op moet gaan. Maar het blijft oppassen geblazen, voor je het weet mis je een afslag of erger: sta je op een levensgevaarlijke plek of kom je in een heel ongewenste situatie terecht.

En precies dat laatste is maar liefst 31 procent van de Nederlandse weggebruikers ooit overkomen, blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Waar gaat het dan mis? Zeventien procent van die groep reed weleens een weg in waar dat niet mag. Denk aan een busbaan, een landbouwweg of een afgesloten straat. Ook moest 10 procent door de navigatie keren op een gevaarlijke plek, zoals een smalle dijk.

Het afgelopen jaar? Kijken we alleen naar het afgelopen jaar, dan zegt 26 procent van de weggebruikers een verkeersfout te hebben gemaakt door het (te veel) volgen van het navigatiesysteem. Veertien procent overkwam dit zelfs meerdere keren.

Gevaarlijke situaties

Dat zijn al vervelende situaties, maar het wordt pas echt ernstig als je leven in gevaar komt. Eén procent van de groep die weleens de verkeerde kant op werd gestuurd door een navigatiesysteem, kwam daardoor bijna in botsing. Datzelfde percentage belandde op de linkerweghelft of kwam gevaarlijk dicht bij water, het spoor of een kade.

Hoewel het om kleine percentages gaat, kan het grote gevolgen hebben. Van de groep die zegt ooit de mist in te zijn gegaan door navigatie, is 0,2 procent daadwerkelijk in het water, op het spoor of in een soortgelijke gevaarlijke situatie terechtgekomen.

In het Brabantse Oisterwijk belandde een Spaanse automobilist in de nacht van zaterdag op zondag op het spoor omdat hij de weg niet kende en blind zijn navigatiesysteem volgde:

0:39 Alweer derde automobilist die op spoor Oisterwijk terechtkomt na navi-fout

Vaar niet blind

Het advies blijft daarom: vaar niet blind op je navigatie en blijf zelf goed opletten. Zorg er ook voor dat je systeem up-to-date is. Verkeerssituaties veranderen snel, zeker in Nederland. Sommige apps, zoals Google Maps en Apple Kaarten, werken automatisch bij. Bij ingebouwde navigatiesystemen in auto's moet dat vaak handmatig. Wie niet weet hoe dat moet, kan het beste even langs de dealer rijden... als je de weg weet.