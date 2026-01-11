Maandagochtend geen bussen in noordelijke provincies, elders aanpassingen

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe rijden maandagochtend geen bussen van Qbuzz vanwege de verwachte gladheid. In Friesland blijven de bussen in elk geval tot 10.00 uur binnen, in Groningen en Drenthe tot zeker 12.00 uur. Op de Friese Waddeneilanden rijden de bussen wel.

In de nacht van zondag op maandag geldt in bijna het hele land code oranje. In Friesland duurt dat tot 8.00 uur, in Groningen en Drenthe tot 10.00 uur. Qbuzz zegt het besluit om niet te gaan rijden te hebben genomen "voor de veiligheid van onze reizigers en de chauffeurs".

Qbuzz beoordeelt om 08.00 uur of de bussen in Friesland vanaf 10.00 uur weer kunnen rijden. Rond 10.00 uur bekijkt de vervoerder of de ritten in Groningen en Drenthe kunnen worden hervat.

Op andere plekken wel bussen

Vervoerder Keolis gaat er voorlopig van uit dat zijn treinen en bussen maandag gewoon kunnen rijden, ondanks code oranje vanwege de verwachte gladheid. "Het is een beetje koffiedik kijken, het kan gaan ijzelen maar het kan ook dooien. Eerst gaan we proberen te rijden, we hopen dat het te doen is. Maar als dat niet zo is en het gevaarlijk wordt, kan het zijn dat we de bussen naar binnen halen", zegt een woordvoerster.

Keolis rijdt onder meer met treinen op de trajecten Zwolle - Enschede, Zwolle - Kampen en Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen. Verder heeft het bedrijf buslijnen in de provincie Utrecht en in Almere.

De NS blijft ook maandag nog met een aangepaste dienstregeling en minder treinen rijden als gevolg van het winterweer, met name in het oosten van het land.

Metro's

In Amsterdam rijden de metro's, trams en bussen maandag volgens de gewone dienstregeling. Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) laat dat zondagavond weten. In de provincie Noord-Holland geldt tussen zondag 23.00 uur en maandag 04.00 uur code oranje voor gladheid.

Het GVB laat in de nacht van zondag op maandag opnieuw speciale trams rondrijden die ijsvorming op de sporen en de bovenleidingen moeten voorkomen. Het is voorlopig de laatste keer dat deze 'nightriders' worden ingezet. Ze nemen geen reizigers mee.