Maandag toch treinen tussen Assen en Groningen Europapark

Maandag rijden er toch treinen tussen de stations Assen en Groningen Europapark, meldt een woordvoerder van NS. Eerder op zondag meldde het vervoerbedrijf nog dat er buiten de spits geen treinverkeer mogelijk zou zijn op dat traject door een verzakt spoor tussen Groningen en Groningen Europapark. Reizigers kunnen tussen deze twee stations gebruikmaken van vervangende bussen van NS en Arriva.

De woordvoerder verwacht dat de hele dag de reguliere dienstregeling kan worden gereden. Alleen de extra sprinters die in de spits op het traject rijden, kunnen hun reis mogelijk niet helemaal afmaken, voegt ze toe. Ze waarschuwt verder dat de recentste informatie nog niet in de reisplanner is verwerkt. Reizigers kunnen hun reis dus het best kort van tevoren plannen.

De verzakkingen bij het spoor zijn volgens spoorbeheerder ProRail ontstaan door werkzaamheden voor een nieuwe fietstunnel. "Er zijn damwanden geplaatst en er is zand afgegraven. Daardoor is veel zand onder het spoor weggespoeld en dat zorgt voor instabiliteit", legt ProRail uit.

ANP