Spoorverzakking zorgt voor flinke verstoring treinverkeer Groningen

Her treinverkeer rond de stad Groningen is flink verstoord door een verzakking van het spoor. Er rijden vanaf Groningen geen treinen van en naar Zwolle, en ook het treinverkeer in de richting van Veendam ligt stil.

De NS verwacht dat de problemen tot zeker 18.00 uur duren. Er rijden volgens het spoorwegbedrijf "zeer beperkt" bussen. Vanaf station Groningen Europapark rijden wel treinen richting Zwolle en Veendam.

Volgens spoorbeheerder ProRail is tijdens onderhoudswerkzaamheden een spoorverzakking ontdekt tussen Groningen Europapark en Groningen. De spoorbeheerder onderzoekt hoe groot de problemen zijn, en wat er nodig is voor een oplossing.

ANP