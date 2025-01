Landelijke storing treft kaartautomaten NS: pinnen niet mogelijk

Hoewel steeds meer reizigers hun treinkaartjes online kopen, blijven er op stations in Nederland NS-kaartautomaten beschikbaar voor wie liever een fysiek ticket haalt. Door een landelijke storing is het vandaag echter niet mogelijk om met pinpas een kaartje te kopen bij de automaten.

Geen paniek: je kunt nog steeds een treinkaartje met contant geld te kopen of via de online kanalen van de NS een ticket aan te schaffen. Reizigers die hun OV-kaart of pinpas gebruiken om in te checken, kunnen gewoon verder reizen. Volgens een woordvoerder van de NS is het onduidelijk of de storing alle automaten betreft. Het kan daarom de moeite waard zijn om een andere automaat te proberen, als je geen andere opties hebt.

Afname van automaten

Door de groei van online aankopen worden de NS-kaartautomaten steeds minder gebruikt. De afgelopen jaren heeft de NS al meerdere automaten verwijderd die te weinig werden benut. Desondanks is de storing een vervelende verrassing voor reizigers die gewend zijn hun kaartje fysiek met pinpas te kopen. Volgens de NS worden jaarlijks zo'n 13 miljoen kaartjes op deze manier aangeschaft, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 36.000 kaartjes per dag.

Hoe lang de storing zal duren, is momenteel niet duidelijk, aldus de woordvoerder van de NS.