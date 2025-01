Treinverkeer tussen Utrecht en Amersfoort langer stil door defecte bovenleiding

Door een defecte bovenleiding ligt het treinverkeer tussen Utrecht en Amersfoort dinsdag langer stil dan eerder gemeld. Volgens de reisplanner van NS duurt de hinder tot zeker 16.30 uur. ProRail adviseert reizigers om hun reis zorgvuldig te plannen om onaangename verrassingen te voorkomen.

De bovenleiding is beschadigd ter hoogte van Den Dolder, waardoor het treinverkeer volledig is stilgelegd. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk, meldt een woordvoerder van ProRail. Alle reizigers die in de treinen zaten, zijn geëvacueerd

Aanvankelijk was de verwachting dat de problemen rond 12.00 uur verholpen zouden zijn, maar dat tijdstip werd dinsdagmiddag meerdere keren opgeschoven. Volgens ProRail blijkt het verhelpen van het probleem met de bovenleiding "meer werk dan in eerste instantie verwacht", schrijft de spoorbeheerder.

Reisadvies

Voor reizigers die alsnog tussen Utrecht en Amersfoort willen reizen, wordt geadviseerd om een alternatieve route via Hilversum te nemen. Houd er rekening mee dat dit mogelijk tot extra drukte kan leiden, aangezien Utrecht een belangrijk spoorwegknooppunt is.

Om teleurstellingen te voorkomen, raadt ProRail aan om voor vertrek de reisplanner goed te raadplegen. Zo kunnen reizigers hun reis beter plannen en onvoorziene vertragingen vermijden.

ANP