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Al vroeg files in de regio door afsluiting Hardenbergerbrug

Verkeer

Vandaag, 07:00

Door de afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk staan dinsdagochtend al vroeg verschillende files in de regio. Verkeer dat door de afsluiting niet over de A28 kan, zoekt andere routes, ziet de ANWB Verkeersinformatie.

Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is om 08.20 uur het verkeer in totaal 43 minuten vertraagd. Op de N302 bij Flevoland bedraagt de vertraging 11 minuten. Ook op de N50 bij Kampen, de N303 bij Barneveld en de N798 en N301 bij Nijkerk staan files.

Om 08.20 uur staat er volgens de ANWB in totaal 535 kilometer file in het hele land. Dat is voor een dinsdagochtend niet meer dan normaal, zegt een woordvoerder.

Rijkswaterstaat begint herstelwerk aan Hardenbergbrug

Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergerbrug op de A28 bij Nijkerk. Dat materiaal wordt volgens een woordvoerder met schepen aangevoerd. De brug werd maandag uit veiligheidsoverwegingen afgesloten, nadat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld.

Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoelang de weg en brug afgesloten blijven. "Voor ons staat de veiligheid voorop. Wellicht wordt in de loop van dinsdag duidelijk hoelang de hinder voor het verkeer nog gaat duren."

De brug blijft wel beschikbaar voor hulpdiensten. Een fotograaf van het ANP zag dinsdagochtend een ambulance over de brug rijden.

Door ANP

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