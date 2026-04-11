Nettelhorsterbrug in Lochem na lange en bewogen bouw eindelijk open

De Nettelhorsterbrug in het Gelderse Lochem is zaterdagmiddag officieel geopend na een lange en bewogen bouwperiode. De opening heeft echter ook een beladen randje: tijdens de werkzaamheden ging het in februari 2024 ernstig mis, toen een brugdeel naar beneden viel en twee bouwvakkers om het leven kwamen.

De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Klaas Ruitenberg, burgemeester Frans Backhuijs en wethouder Michiel Rijsberman van de gemeente Lochem. Inwoners en andere bezoekers kregen als eersten de kans om over de nieuwe brug te lopen, nog voordat het verkeer er gebruik van maakt. Maandag om 06.00 uur gaat de brug officieel open voor auto's en ander verkeer.

Nieke zag het tragische ongeluk gebeuren. Ze vertelt haar verhaal in onderstaande video.

1:42 Nieke zag brugongeluk Lochem gebeuren: ‘Slachtoffer lazerde met donderend geweld naar beneden’

Opluchting

Tijdens de ceremonie werd ook stilgestaan bij het dodelijke ongeluk. Met witte bloemen, verdeeld over twee vazen, werden de slachtoffers herdacht. De dodelijke slachtoffers waren onderaannemers uit Polen en België die bouwbedrijf BAM assisteerden bij de bouw. Twee andere medewerkers raakten gewond bij het ongeval. In het nabijgelegen park komt ook nog een herdenkingsbankje.

Voor veel inwoners overheerst tegelijkertijd de opluchting dat de brug eindelijk klaar is. De werkzaamheden zorgden lange tijd voor omrijden en overlast.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De brug over het Twentekanaal maakt deel uit van de nieuwe provinciale weg N346 en moet zorgen voor een betere verbinding tussen de A1 en de Achterhoek. Het project liep vertraging op door het ongeluk en de weersomstandigheden. Volgens onderzoekers zijn bij de bouw destijds risico's onvoldoende in kaart gebracht, waarna extra maatregelen zijn genomen.