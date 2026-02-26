Volg Hart van Nederland
Dodelijk brugongeluk Lochem: risico's niet goed onderzocht

Ongeluk

Vandaag, 10:43

De risico's bij de bouw van de brug over het Twentekanaal in Lochem zijn vooraf onvoldoende onderzocht Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over het fatale ongeluk in februari 2024. Tijdens het hijsen ging het mis: een brugdeel viel op een montageplatform waar vier bouwvakkers stonden. Twee van hen overleefden dat niet, twee anderen raakten gewond.

Volgens de OVV vertrouwden de bouwpartijen sterk op elkaars kennis, mede door eerdere projecten. Daardoor ontbrak onderlinge controle op risico's. "We zien dat de partijen in Lochem elkaar vertrouwden, mede op basis van eerdere projecten. Maar de onderlinge controle op de risico's ontbrak", zegt raadslid Erica Bakkum.

Vanuit het hele land werd geschokt gereageerd op het tragische ongeluk:

Geschokte reacties uit het land na fataal brugongeluk Lochem: 'Ontzettend tragisch'
0:43

Geschokte reacties uit het land na fataal brugongeluk Lochem: 'Ontzettend tragisch'

De stabiliteit van de brugboog is vooraf niet uitgebreid genoeg getoetst. De foutmarge om veilig te hijsen was waarschijnlijk te klein, waardoor wind het brugdeel kon laten kantelen en vallen.

Kwetsbare plekken

Ook is te weinig gekeken naar de veiligheid van medewerkers tijdens het hijsen en monteren. De OVV adviseert te onderzoeken of dit werk kan worden gedaan zonder dat werknemers op kwetsbare plekken bij het te hijsen object staan.

Na het ongeluk zijn maatregelen genomen. De OVV heeft niet gecontroleerd of die zijn uitgevoerd. Het rapport doet geen uitspraak over schuld of aansprakelijkheid.

Door ANP

