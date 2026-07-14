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Lage waterstand legt veerponten stil, onzekerheid rond Vierdaagsepont

Lage waterstand legt veerponten stil, onzekerheid rond Vierdaagsepont

Verkeer

Vandaag, 17:46

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Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Voetveer Uiterwaard liet maandag al weten dat vanwege de lage waterstand in de Waal de ponten tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart zijn. Ook op andere plekken vallen pontjes uit.

Kievits Veerdiensten meldt dat de veerpont voor fietsers en voetgangers over de Waal in Gelderland tussen de Millingerwaard en Doornenburg tot nader bericht niet meer vaart. De veerdienst laat iets oostelijker ook een pont varen tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden, maar die vaart nog wel.

Ook de veerpont tussen de Gelderse plaatsen Gorssel en Wilp over de IJssel ligt er vanaf woensdag uit. Volgens de exploitant is het dinsdag al lastig om goed aan te leggen en fietsers en voetgangers van en aan boord te krijgen. Wanneer het Dommerholtsveer weer gaat varen, weet de exploitant nog niet.

Veerpont Vierdaagse

De directeur van de Vierdaagsefeesten laat aan De Gelderlander weten dat het ook nog onzeker is of de speciale veerdienst tijdens de Vierdaagse over de Waal zal varen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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