Paniek bij pont: cabrio valt in water in Buitenkaag

Bij het pontje van het Noord-Hollandse Buitenkaag naar Kaageiland is afgelopen weekend een cabriolet in het water terechtgekomen. De twee inzittenden konden zich zaterdagavond op tijd in veiligheid brengen en raakten wonder boven wonder niet gewond. De auto kan wel afgeschreven worden.

Het ging mis toen de auto net op de pont reed, maar vermoedelijk over het hoofd werd gezien door een ander voertuig. Daardoor hadden de pontmedewerkers het voertuig niet opgemerkt, en gingen de ijzeren kleppen omhoog. De auto bleef kort hangen, maar schoof daarna het water in.

De cabrio zonk vervolgens razendsnel naar de bodem. Duikers moesten eraan te pas komen om het voertuig op te sporen en vast te maken voor de berging.

Eigenaar had auto nog maar twee weken

Door het ongeluk kwam de pont stil te liggen. Voetgangers konden nog met een klein pontje oversteken, maar autoverkeer moest wachten tot de auto uit het water was gehaald. Pas later op de avond kwam het verkeer weer op gang.

Tegen Omroep West heeft de eigenaar van de auto gezegd dat had het voertuig nog maar net gekocht. Hij reed de cabrio pas twee weken.