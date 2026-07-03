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A50 van Arnhem naar Apeldoorn nog urenlang dicht door gekantelde vrachtwagen

Verkeer

Vandaag, 14:08

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Verkeer op de A50 vanuit Arnhem richting Apeldoorn moet vrijdag rekening houden met flinke vertraging. Bij Loenen is een vrachtwagen gekanteld en op de vangrail terechtgekomen. Door het ongeluk is de snelweg grotendeels afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de bergings- en herstelwerkzaamheden pas na de avondspits zijn afgerond.

Rond 13.45 uur stond er ongeveer 10 kilometer file, goed voor zo'n 70 minuten vertraging. Op dit moment is een rijstrook geopend, maar zodra een speciale bergingskraan aankomt om de vrachtwagen te bergen, wordt de snelweg weer volledig afgesloten.

Vrachtwagen vervoerde mogelijk gevaarlijke stof

De vrachtwagen belandde op de vangrail, die daarbij zwaar beschadigd raakte. Ook het wegdek heeft flinke schade opgelopen. Wat de vrachtwagen vervoerde, is niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een tank met een stof die niet mag lekken, daarom moet de berging extra voorzichtig gebeuren.

Ook omrijden is lastig. Normaal wordt verkeer via de A30 langs Ede geleid, maar daar zijn momenteel werkzaamheden. Weggebruikers moeten daarom omrijden via Utrecht. De ANWB verwacht dat de vertraging later op de dag verder oploopt, mede doordat het vrijdagmiddag is en in een deel van Nederland de zomervakantie is begonnen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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