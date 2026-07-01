Drukke spits verwacht rond start vakantie, ook door werkzaamheden

De zomervakantie start deze week en dat betekent volgens Rijkswaterstaat dat weggebruikers de komende vrijdagen rekening moeten houden met een middagspits die al vroeg op gang komt. Veel mensen vertrekken namelijk direct na schooltijd. Daarnaast wordt er op veel plekken aan de weg gewerkt, wat voor extra file kan zorgen.

Vanaf vrijdag 3 juli heeft regio Noord vakantie. De week daarop volgt regio Zuid. De zomervakantie voor regio Midden start vrijdag 17 juli. Dit betekent dat weggebruikers op deze vrijdagen mogelijk al vroeg naar huis toe gaan om op tijd van de zomervakantie te kunnen genieten, aldus de verkeersdienst.

Grens en recreatiegebieden

Rijkswaterstaat meldt dat er ook veel mensen naar recreatiegebieden en de kunst gaan. Daardoor kan het op verschillende wegen tijdens de komende vrijdagen daar ook drukker zijn dan normaal.

Hier verwacht Rijkswaterstaat veel drukte op de weg:

Richting het zuiden op de A27, A16 en A2

Richting het oosten op de A1 en A12

In zeeland op de N57 en N59

Werkzaamheden

Deze zomer wordt op meerdere plekken in Nederland aan de weg gewerkt. Reis je met de auto naar je vakantiebestemming? Houd dan rekening met omleidingen, drukte op de weg en extra reistijd door de werkzaamheden.

Demonstratie

Dan heeft Extinction Rebellion (XR) ook nog aangekondigd dat zij zaterdag 4 juli zullen demonstreren op de Ring A12. Deze demonstratie en de geplande werkzaamheden aan de A12 en A27 kunnen voor zeer ernstige verkeershinder zorgen.