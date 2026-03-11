Geen maximum meer voor aantal vluchten op Schiphol

De Raad van State heeft het besluit over een maximumaantal vluchten op Schiphol vernietigd. Daardoor geldt voorlopig weer de oude regeling uit 2008, waarin geen limiet staat voor het aantal vluchten op de luchthaven.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had eerder besloten dat Schiphol maximaal 478.000 vluchten per jaar mocht uitvoeren. Tegen dat besluit werd bezwaar gemaakt. Het maximumaantal nachtvluchten van 27.000 per jaar blijft voorlopig wel in stand.

Bezwaar

Volgens de Raad van State is het zogenoemde Luchthavenverkeersbesluit niet goed uitgelegd. Zowel luchtvaartmaatschappijen als omwonenden van Schiphol hadden bezwaar gemaakt tegen het besluit.

Omwonenden wilden minder vluchten vanwege geluidsoverlast. De hoogste bestuursrechter stelt dat "een optelsom van alleen vluchten onvoldoende zegt" over de hoeveelheid geluid die de luchthaven veroorzaakt. "Niet ieder vliegtuig produceert dezelfde hoeveelheid geluid."

De luchtvaartmaatschappijen betoogden bij de Raad van State juist dat eerdere afspraken over geluidsnormen ruimte bieden voor 500.000 vluchten per jaar.