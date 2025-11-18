Afsluitdijk uren dicht door brand in vrachtwagen met hooi

De snelweg A7 op de Afsluitdijk is dinsdagmiddag en -avond uren dicht geweest door een vrachtwagen, geladen met hooi, die in brand stond, melden de ANWB en Rijkswaterstaat.

De A7 op de Afsluitdijk was enige tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de brand. Rond 18 uur ging één rijstrook richting Zurich - dus Friesland - weer open. Dit meldden Rijkswaterstaat en ANWB aan het einde van de middag. De weg richting Noord-Holland was rond 20 uur weer open.

Dinsdagnacht gaat de Afsluitdijk ook al deels dicht vanwege werkzaamheden.